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Yerel Kayseri'de rehine krizi
Yerel

Kayseri'de rehine krizi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehineler, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 11:50:00 -
Kayseri'de rehine krizi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı.

Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi.

Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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