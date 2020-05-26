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Aktüel

Kayseri'de polis, yaşlı kadının tıkalı bacasını açtı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:33:27 -
Kayseri'de polis, yaşlı kadının tıkalı bacasını açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde polis ekipleri, havaların soğuması nedeniyle soba yakmak isteyen yaşlı kadının evinin tıkalı bacasını açtı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki Hanım Altuntaş, havaların soğuması üzerine soba yakmak istedi. Bacanın tıkalı olduğunu fark eden Altuntaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Üşüdüğüm için sobamı yakmak istiyorum ancak bacası tıkalı" diyerek yardım istedi.

Çağrıyı değerlendiren polis ekipleri, Altuntaş'ın evine geldi. Polis memuru, evin çatısına çıkarak yaşlı kadının tıkalı bacasını temizledi.

Altuntaş, "Allah razı olsun, aradım hemen geldiler. Bacayı temizlediler. Sobamı yaktılar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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