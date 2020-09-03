Kayseri'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kenan Athan idaresindeki 31 AGK 16 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Gaffar Okkan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Naime Yaman (58), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Emine Orhan, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.