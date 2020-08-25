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Aktüel Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:55:57 -
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Çakıcı idaresindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Selda Kızıldağ'ın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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