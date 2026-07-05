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Yerel Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı
Yerel

Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparken, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Davud El-Kayseri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki 38 APS 855 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından M.K.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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