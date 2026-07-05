Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Sektördeki değişim şirketlerin satış rakamlarına da yansıdı. Texas merkezli Solartime’ın yöneticisi Martyna Kowalczyk, üç yıl önce satılan her 10 güneş enerjisi sisteminin yalnızca üçünde batarya bulunduğunu, bugün ise her 10 müşteriden sekizinin batarya sistemini de tercih ettiğini söyledi. Ev bataryalarının kullanım alanı, ilerleyen dönemde yapay zekâ veri merkezlerinin artan enerji talebini karşılamaya da uzanabilir. Sunrun, Renew Home ve Tesla’nın duyurduğu iş birliğiyle yüz binlerce ev bataryasının tek bir sanal enerji santralinde birleştirilmesi hedefleniyor.