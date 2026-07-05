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Sessiz devrim! Rekor kırıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sessiz devrim! Rekor kırıldı

ABD'de evlere kurulan batarya sistemleri rekor seviyeye ulaştı. Elektrik kesintilerine karşı yedek güç olmanın ötesine geçen bu sistemler, artık elektrik şebekesini de destekliyor.

#1
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

ABD’de evlere kurulan batarya depolama sistemleri 2026’nın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. Elektrik kesintilerine karşı yedek güç olmanın ötesine geçen sistemler, artık şebekeyi destekleyen sanal enerji santrallerinin de parçası hâline geliyor.

#2
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

ABD’de ev tipi batarya sistemlerine ilgi hızla artıyor. Çatı tipi güneş panelleriyle birlikte kullanılan bataryalar, yalnızca elektrik kesintilerine karşı yedek güç sağlamakla kalmıyor, kullanıcıların elektrik faturalarını düşürmesine ve şebekeyi desteklemesine de imkân tanıyor.

#3
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin verilerine göre, ülkede 2026’nın ilk çeyreğinde evlere kurulan batarya depolama kapasitesi 673 megavata ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

#4
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Ev tipi batarya kurulumlarındaki artışın önemli bölümü elektrik fiyatlarının yüksek olduğu ve enerji depolama teşviklerinin uygulandığı eyaletlerde gerçekleşti.

#5
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

California, Hawaii, Texas ve Arizona gibi bölgeler, ev bataryalarının yaygınlaşmasında öne çıkan merkezler oldu.

#6
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Ev tipi bataryaların çalışma mantığı, elektriğin ucuz olduğu saatlerde ya da güneş panellerinin yoğun üretim yaptığı gündüz saatlerinde enerjiyi depolamaya dayanıyor. Kullanıcılar, depoladıkları elektriği fiyatların yükseldiği akşam saatlerinde kullanarak hem faturalarını azaltıyor hem de şebeke üzerindeki yükü hafifletiyor.

#7
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Son dönemde ev bataryaları tekil sistemler olmaktan çıkarak “Sanal Enerji Santrali” sistemlerinin parçası hâline geliyor. Elektrik şirketleri, binlerce evdeki bataryayı merkezi yazılımlarla aynı anda yöneterek bu sistemleri büyük bir enerji santrali gibi kullanabiliyor.

#8
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Elektrik talebinin aniden yükseldiği dönemlerde şebeke operatörleri, evlerdeki bataryalarda depolanan enerjiden yararlanabiliyor. Talebin düştüğü saatlerde ise bataryaların yeniden şarj edilmesi sağlanarak şebeke dengesi korunuyor.

#9
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Uzmanlara göre bu büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri eyaletlerin sunduğu teşvikler oldu. California, güneş battıktan sonra şebekeye verilen elektriğe daha yüksek ödeme yaparken, Hawaii kurulan her kilovat batarya kapasitesi için tek seferlik 400 dolar teşvik sağlıyor.

#10
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

ABD’de çatı tipi güneş enerjisi sistemlerine yönelik federal vergi teşviklerinin azalması, yeni güneş paneli kurulumlarında yavaşlamaya yol açtı. 2026’nın ilk çeyreğinde yeni güneş enerjisi sistemi kurulumları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 gerilerken, batarya sistemlerine olan talep artmaya devam etti. Ev bataryaları, kullanıcılar için yalnızca tasarruf aracı değil, aynı zamanda gelir kaynağına da dönüşüyor. Sanal enerji santrali programlarına katılan kullanıcılar, bataryalarındaki enerjiyi şebekeye sunarak ek gelir elde edebiliyor.

#11
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Sektördeki değişim şirketlerin satış rakamlarına da yansıdı. Texas merkezli Solartime’ın yöneticisi Martyna Kowalczyk, üç yıl önce satılan her 10 güneş enerjisi sisteminin yalnızca üçünde batarya bulunduğunu, bugün ise her 10 müşteriden sekizinin batarya sistemini de tercih ettiğini söyledi. Ev bataryalarının kullanım alanı, ilerleyen dönemde yapay zekâ veri merkezlerinin artan enerji talebini karşılamaya da uzanabilir. Sunrun, Renew Home ve Tesla’nın duyurduğu iş birliğiyle yüz binlerce ev bataryasının tek bir sanal enerji santralinde birleştirilmesi hedefleniyor.

#12
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

Şirketler, kurulacak sistemin 16 gigavatın üzerinde elektrik sağlayabilecek kapasiteye ulaşabileceğini belirtiyor. Bu enerjinin hem elektrik şebekelerini desteklemek hem de büyük ölçekli yapay zekâ veri merkezlerine güç sağlamak için kullanılabileceği ifade ediliyor.

#13
Foto - Sessiz devrim! Rekor kırıldı

ABD’de ev tipi batarya kurulumlarının rekor kırması, elektrik sisteminde merkezi üretimden dağıtık ve esnek enerji modeline geçişin hızlandığını gösteriyor. Bataryalar, kullanıcıların faturalarını düşüren bir teknoloji olmanın ötesine geçerek şebeke güvenliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve veri merkezlerinin enerji ihtiyacı açısından stratejik bir araç hâline geliyor.

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