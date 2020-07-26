  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayseri'de ortalık karıştı! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

Süper Lig’de Trabzonspor’un Kayserispor’a konuk olduğu maçın ardından soyunma odası koridorlarında olay çıktı. 2-1 bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona eren maçta Cüneyt Çakır’a büyük tepki gösterildi. Araya polislerin girdikten sonra Cüneyt Çakır ambulansla çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:36:00 -
Kayseri'de ortalık karıştı! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

Süper Lig'in son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Kayserispor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon Süper Lig'e devam edebilmesi için bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyordu.

Mücadele Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi ve bu sonucun ardından Kayserispor, Süper Lig'e veda eden 3 takımdan birisi oldu.

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler.

Araya polisler girdi

90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler.

Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girdi ve Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

muammer al

TFF u Na AİT HAKEMLER,YORUM CU 3 ISTAMBUL TAKIMINDAN KURTULMADIKÇA, DÜNYA,AVRUPA KUPASI ALAMAZ. 100 YILIK SEFİLLER.
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı