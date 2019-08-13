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Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

Kayseri’de, 33 yaşındaki Muhammed Erdal Doğan Almanya’dan tatil için geldiği evde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet geçirerek annesini öldürüp, intihar etti.

13 Ağustos 2019 Salı 14:40

Kayseri'de, Muhammed Erdal Doğan (33) Almanya'dan tatil için öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan (64) ile birlikte geldiği evlerinde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirdi. Doğan, tabanca ile üvey annesi İfakat Doğan'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanının 9’uncu katında yaşandı. İddiaya göre, kentte yaşayan Ahmet Doğan 33 yıl önce dünyaya gelen ve ‘Muhammed Erdal Doğan’ ismini verdikleri çocuğunu, Almanya’da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan’a evlatlık olarak verdi.

Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan’ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.

Yaz tatili için memleketine geldi

Almanya’da yaşayan Muhammed Erdal Doğan öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri’de bulunan kendilerine ait evlerine geldi. Burada yakınlar ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan’a ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan’ın olduğunu söyledi.

5 el ateş etti

Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan’a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal Doğan, intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı duyan Muhammed Erdal Doğan’ın öz babası Ahmet Doğan olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan’ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:40
  1. Kayseri
  2. Sakarya
  3. Melikgazi
  4. Almanya
  5. Marmara
  6. Intihar
  7. üvey evlat

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