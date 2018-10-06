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Kayseri'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:02
Kayseri'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Develi-Yahyalı yolu üzerin Tombak mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 06 FHV 86 plakalı otomobil ile 14 AJ 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:02
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