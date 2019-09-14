Kayseri’de kaza: 2 yaralı Kayseri’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazine ilçesine bağlı Hisarcık mahallesinde bulunan Erciyes bulvarında meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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