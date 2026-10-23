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Yerel Kayseri’de karşı durağa geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı
Yerel

Kayseri’de karşı durağa geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı

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Kayseri’de karşı durağa geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı 68 yaşındaki İ.V. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şehit Üst Teğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerindeki Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu’nda meydana geldi. Karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan İ.V.’ye seyir halindeki tramvay çarptı.

Şehit Üst Teğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan İ.V'ye (68) seyir halindeki tramvay çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.V. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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