  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Iğdır’da maske kullanımı zorunlu oldu

BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır

Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

İTO Başkanı Avdagiç: Üretimimizi koronavirüsten 4 antikor koruyacak

Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
için kalan
Aktüel

Kayseri'de karantinada tutulan 155 kişi evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:58:24 -
Kayseri'de karantinada tutulan 155 kişi evlerine gönderildi

KAYSERİ (AA) - Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'deki yurtta karantinaya alınan 155 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 17 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi Yurdu'na yerleştirilen 155 kişi, karantina sürecinin tamamlanması sonrasında sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirildi.

Vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

Yurttan ayrılan vatandaşlara, çam fidanı hediye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı