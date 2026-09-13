Kayseri'de kadın muhtar 7 yılda yaklaşık 5 bin çocuğu ücretsiz tıraş etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki 70 bin nüfuslu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin muhtarı Gonca Kaan (44), dar gelirli ailelerin eğitim bütçesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin okul öncesi saç kesimi ve tıraşını ücretsiz yaptı. Muhtarın 7 yılda ücretsiz tıraş ettiği çocuk sayısı yaklaşık 5 bine ulaştı.

Muhtar olmadan önce kadın kuaförü olarak çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Kaan, mahallede 2019 yılından bu yana muhtarlık yapıyor. Uygulamayı 7 yıl önce başlattığını ve geleneksel hale getirdiğini anlatan Kaan, "Okul açılmadan önce durumu olmayan kız-erkek öğrencileri ücretsiz tıraş ediyorum" dedi.

Hizmeti yıl içine de yaydığını ve esnafın destek olduğunu söyleyen muhtar, bu yılın sürecini şöyle anlattı: "Cuma günü başladık. 3 gün boyunca ücretsiz tıraş yaptık. Esnaf ağabeyimizden ricacı olduk. Sağ olsun o da işletmesini bize açarak destek oldu."

Kaan, "Bu projeyi ömrüm yettiği sürece devam ettireceğim" ifadesini kullandı.

50 öğrenciye forma, 60 öğrenciye kırtasiye

Yardım tıraşla sınırlı kalmıyor. Kaan, kırtasiye malzemesi ve okul forması alamayan öğrencilere de yardımcı olduğunu, bugüne kadar 50 öğrencinin okul formasını, 60 öğrencinin kırtasiye malzemesini ücretsiz temin ettiklerini söyledi.

Bazı ailelerde 2-3 çocuğun aynı anda okula gittiğini, kuaförlük mesleğinden dolayı bu maliyetleri bildiğini belirten Kaan, "Ailelerden çok güzel tepkiler alıyorum. Onların mutluluğu da beni mutlu ediyor. Her yıl bu projemize katılım sayısında da artış oluyor" dedi.

Mahalle berberi Bağırıcı: "Çok güzel bir duygu"

Mahallede berberlik yapan Erol Bağırıcı, muhtara bu işe başladığından bu yana destek olduklarını ve ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını söyledi. "Çocukların bu mutluluğuna ortak olmak, bu projede olmak bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bir duygu" diyen Bağırıcı, çocukların ve öğretmenlerin sevindiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ücretsiz saç kesiminden yararlanan 7'nci sınıf öğrencisi Havva Nur Yerlikaya, "Ücretsiz kuaför hizmeti aile bütçemize katkı sağlıyor" diyerek muhtara teşekkür etti. Mahalleye taşındıktan sonra hizmetten yararlanmaya başladığını anlatan Yerlikaya, maddi durumu olmayan arkadaşlarına da proje hakkında bilgi verdiğini, haberi olmayanların bu imkandan faydalanmasını sağladığını söyledi.