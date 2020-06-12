Kayseri'de kablo çalmaya çalışan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu çalmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçu ve Çevril mahallelerinde devriye gezerken bir şüphelinin Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu kestiğini gördü.
Aracına binip kaçmaya çalışan E.A, bir süre uzaklaştıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.