Kayseri’de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı Kayseri’de işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kayseri’de işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 7. cadde üzerinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan 38 P 1747 plakalı minibüs ile 38 ZP 068 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi. Kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, 112 ekipleri de yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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