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Yerel Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Yerel

Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:05:00 -
Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depodaki yatakhanede çıkan bıçaklı kavgada iş arkadaşı N.G'yi öldüren, kendisi de yaralanan K.H'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan'da dün çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan iş arkadaşlarından N.G. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmiş, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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