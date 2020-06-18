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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:41:45 -
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolu Tomarza ilçesi ayrımında, sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 38 PA 852 plakalı otomobil ile 38 VE 694 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan S.K, H.K, A.K, Ş.K, N.İ, Y.İ, T.A. ve M.V. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

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