Kayseri'de huzur uygulaması: 48 şüpheli yakalandı
Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 14-20 Ağustos döneminde uygulamalar yaptı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 kişi yakalandı. Uygulamalarda 224 faili meçhul olay aydınlatılırken, 23 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefetten" işlem yapıldı.
Ayrıca uygulamalarda 4 yakalama hacizli, 1 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 7 fişek ve 8,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. (İLKHA)