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Yaşam Kayseri'de hırsızı çatıda yakaladılar
Yaşam

Kayseri'de hırsızı çatıda yakaladılar

Hırsızlık suçundan yakalanan, hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası istenen kadın, saklandığı evin yakalandı. Emniyete alınan 40 yaşındaki kadın, ardından cezaevine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 14:31:07 - 2022-09-30 14:31:07
Kayseri'de hırsızı çatıda yakaladılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kadının yakalanması için çalışma başlattı. 

Hırsızı yakalama amaçlı saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre evde yapılan arama sonucu evin çatısında saklanırken bulundu. 

Çatıdan gözlatına alınan kadın, emniyetten sonra cezaevine götürüldü. 

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