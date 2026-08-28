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Yerel Kayseri’de firari hükümlülere operasyon: 2 kişi cezaevine gönderildi
Yerel

Kayseri’de firari hükümlülere operasyon: 2 kişi cezaevine gönderildi

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Kayseri’de firari hükümlülere operasyon: 2 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri’de yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, yağma suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. (42) ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan M.E’nin (34) saklandıkları adres belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. ve ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.E.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlüler saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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