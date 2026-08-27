Silivri’ye mekik dokudu ama YDK’dan yırttı! ‘Gel bakalım Muharrem’ için ‘ince’ hesaplar!

CHP'de, hâlen parti üyesi olmalarına rağmen Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti lehine faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 49 isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilirken, adeta Silivri ile Ankara arasında mekik dokuyan o isim listede yer almadı.

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilenler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi Binici, Yalçın Karatepe, Yankı Bağcıoğlu ve Bahattin Bahadır Erdem gibi partinin çok önemli eski kurmayları ve yöneticileri yer alıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nu defalarca ziyaret edip adeta ulak gibi mesajlarını alıp sosyal medyadan yayınlayan Muharrem İnce disipline sevk edilmedi.

'BUTLAN İPTAL EDİLİRSE PARTİYİ DEVRALMAK İÇİN PARTİDE TUTULUYOR' İDDİASI!

Konu, Medya Muhtarı hesabından irdelenirken şu çarpıcı değerlendirmeler yapıldı: “CHP'de halen parti üyesi olup yeni parti reklamı yaptıkları gerekçesiyle 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.. Bu isimler içinde Parti'nin önde gelen isimleri de var ama bir kişi yok. O da, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de mekik dokuyan Muharrem İnce. İddialara göre, Muharrem İnce, Yargıtay'dan gelebilecek olası Butlan iptaline karşı partiyi devralmak üzere CHP'de tutuluyor ve bunu Kılıçdaroğlu yönetimi de bildiğinden ses çıkarmıyor. Başka bir iddia ise, Yapılacak olan kurultayda Muharrem İnce'yi başkan seçip Yeni Parti ve CHP'yi yeniden bir araya getirmek. Bu fikre Özgür Özel'e güvenmeyen Ekrem İmamoğlu'nun da sıcak baktığı belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun yeni posta güvercini Muharrem İnce mi olacak?”