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Dünya 'Bosna Kasabı' lakaplı Sırp katil komutan Ratko Mladiç öldü
Dünya

'Bosna Kasabı' lakaplı Sırp katil komutan Ratko Mladiç öldü

Yeniakit Publisher
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'Bosna Kasabı' lakaplı Sırp katil komutan Ratko Mladiç öldü

Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilen katil Sırp komutan Ratko Mladiç öldü.

Soykırımcı Sırp general Ratko Mladiç, Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü.

Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde baş rolü oynayan Mladiç, "Bosna Kasabı" olarak tanınıyordu.

KOMUTASINDAKİ BİRLİKLER 1995'TE SREBRENİTSA'YA SALDIRMIŞTI

1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü.

11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirmişti.

Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladiç, "Nihayet bu topraklarda Türkler'den intikam alma zamanı gelmiştir" ifadesini kullanmıştı.

15 YIL KAÇAK YAŞADI

Bosna Kasabı, savaşın ardından kayıplara karıştı, yaklaşık 15 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalandı.

16 Mayıs 2012'de, soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı.

Yargılama süreci 2017’de karara bağlandı.

10 farklı suçtan hüküm giyen Mladiç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Yorumlar

Necdet

Ateşi bol olsun

Ibrahim

Allah Teala’ya şükürler olsun ki cehennemi yarattı. Zalimler için yaşasın cehennem
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