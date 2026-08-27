  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar ve İran’dan kritik görüşme! Hürmüz Boğazı’ndaki mayınlar temizlenecek Narin Güran dosyasında çirkin kampanya! İddialar asılsız çıktı... Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi Otelin sahibine alakasız soru! Bantçı Ekrem duruşmayı sulandırdı İletişim Başkanı Duran uyardı! Türkiye düşmanlarına net cevap Devrilen rejim sonrası ziyaret eden ilk bakan oldu: Bolat’tan Halep’e tarihi ziyaret Ertan Yıldız’ın şoföründen rüşvet itirafı: Paralar onlara gidiyordu! Mehmetçiğin göklerdeki yeni gücü: Yerli MMT-76 helikopterlere entegre edildi Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu Putin'in kıyamet silahı denize indi!
Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı
Dünya

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'la görüşmek istemediklerini ifade etti.

Haydut ABD'nin sarı şeytan başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

İran'ın şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve askerlerin maaşının ödenemediğini savunan Trump, Tahran'ın askeri kapasitesinin de büyük ölçüde tahrip edildiğini ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savunan Trump, "Dün gece boğazdan 24 tanker geçirdik. Sürekli tanker geçiriyoruz. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu, askeri operasyonları bitirdiğimiz anlamına gelmez ama bitirdik. Şu anda Hürmüz Boğazı açık. İran'a hiçbir şey geçemiyor." değerlendirmesini yaptı.

 

İran'la yakın zamanda müzakerelere dönmeyi düşünüp düşünmedikleri yönündeki bir soruya yanıt veren ABD Başkanı, "(İran'la) Konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz." dedi.

Kendileri için Hürmüz Boğazı'nın tanker geçişine açık olmasının önemli olduğunu yineleyen Trump, her gün ciddi miktarda petrolün boğazdan geçerek dünyaya dağıtıldığını ifade etti.

İran, Barron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydu: Nerede ve nasıl öldürülmeli?
İran, Barron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydu: Nerede ve nasıl öldürülmeli?

Dünya

İran, Barron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydu: Nerede ve nasıl öldürülmeli?

Trump’tan Kanada’ya vergi resti: "Bizi yıllardır kazıkladılar"
Trump’tan Kanada’ya vergi resti: “Bizi yıllardır kazıkladılar”

Gündem

Trump’tan Kanada’ya vergi resti: “Bizi yıllardır kazıkladılar”

Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar
Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar

Dünya

Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar

Şimdi de kafayı oraya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim
Şimdi de kafayı oraya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim

Dünya

Şimdi de kafayı oraya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23