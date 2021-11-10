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Gündem Kayseri'de firari FETÖ'cü eski polis yakalandı
Gündem

Kayseri'de firari FETÖ'cü eski polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:43:00 -
Kayseri'de firari FETÖ'cü eski polis yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.

Kanun hükmünde kararname ile 2018 yılında meslekten ihraç edilen eski polis E.A. cezaevine gönderildi.

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