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Kayseri'de FETÖ'ye büyük darbe! 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü FETÖ'nün askeri mahrem imam yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:19
Kayseri'de FETÖ'ye büyük darbe! 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik  operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 4 gün önce FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., M.A. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:19
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