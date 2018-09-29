Kayseri'de FETÖ'ye büyük darbe! 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, tutuklandı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 4 gün önce FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., M.A. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.