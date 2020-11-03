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Aktüel Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası
Aktüel

Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:38:24 -
Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İ.K. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını savunan İ.K, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti İ.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçun 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda hazır bulunan polis ekibi, İ.K'yi cezaevine götürdü.

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