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Kayseri'de feci kaza! Tren ile minibüs çarpıştı

Kayseri'nin Örenşehir mevkinde tren ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

06 Kasım 2018 Salı 17:19
Kayseri'de feci kaza! Tren ile minibüs çarpıştı

Kayseri'de tren ile minibüsün çarpışması sonucu minibüste sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Adana yolu Örenşehir mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 LD 783 minibüs ile 33 043 nolu tren çarpıştı. Kazanda minibüste bulunan 2 kişi sıkışırken, olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de minibüste sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Minibüsteki kişilere ulaşan ekipler, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:19
  1. Adana
  2. Kayseri
  3. tren ile minibüs çarpıştı

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