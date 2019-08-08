Kayseri'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kamyonetle çarpışan işçi midibüsünün devrilmesi sonucunda 22 kişi hafif yaralandı.08 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.
Hakan Kalan idaresindeki kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de Mustafa Harman yönetimindeki midibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile içerisindeki 21 işçi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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