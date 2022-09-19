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Yerel Kayseri'de feci kaza
Yerel

Kayseri'de feci kaza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 03:48:00 -
Kayseri'de feci kaza

Alınan bilgiye göre, D.İ. idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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