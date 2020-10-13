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Aktüel Kayseri'de eşini yaralayan yaşlı adam intihar etti
Aktüel

Kayseri'de eşini yaralayan yaşlı adam intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:26:07 -
Kayseri'de eşini yaralayan yaşlı adam intihar etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eşini yaralayan 78 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki evlerinde Halil T. (78) ile eşi Döndü T. (75) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T, tabancayla önce eşine sonra da kendine ateş etti.

Halil T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Döndü T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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