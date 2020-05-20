Kayseri'de bir sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı.
Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.
Test sonucu pozitif çıkanlar, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.
Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait aynı sokaktaki 6 apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.