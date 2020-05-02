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Aktüel

Kayseri’de bir mahalle, 2 gün boyunca korona virüs taramasından geçecek

Kayseri’de Develi ilçesine bağlı bir mahalle, iki gün boyunca korona virüs taramasından geçecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:10:56 -
Kayseri’de bir mahalle, 2 gün boyunca korona virüs taramasından geçecek

Kayseri’de Develi ilçesine bağlı bir mahalle, iki gün boyunca korona virüs taramasından geçecek.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde hafta sonu iki gün boyunca İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs taraması yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde bütün mahalle sakinlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra ise 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve pozitif vaka çıkan ailelerinin sokağa çıkmasının yasaklanacağı belirtildi.

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