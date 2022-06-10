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Yerel Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti
Yerel

Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 19:02:00 -
Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde hayvancılık yapan G.Ç. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen G.Ç, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.Ç'nin cenazesi ilçede toprağa verildi.

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