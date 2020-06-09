  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:43:09 -
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan 57 yaşındaki E.S'ye telefonla ulaşamayan eşi, oğlu ve komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Kapıyı açan oğlu, E.S'nin yerde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

E.S'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı