Kayseri’de berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs’ta açılacak olan berber ve kuaförlerin dezenfekte edilmesi amacıyla bin 600 iş yerini ücretsiz olarak dezenfekte edecek.

Farklı projelerle her zaman esnaf ve sanatkara destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi,Covid-19 ile mücadele sürecinde de esnafın yanında yer almaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda 1600 iş yeri dezenfekte edilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki dezenfekte ekipleri 11 Mayıs’ta açılacak olan berber ve kuaförlere yönelik geniş çaplı dezenfekte çalışması başlattı. Esnaflar ve bu hizmet alacak olan vatandaşların sağlığı için yapılan çalışmalar bin 600 iş yerini kapsıyor.

10 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan dezenfekte çalışmalarında tüm iş yerlerinin dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek. Esnafa verilen bu destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan dezenfekte çalışmalarının Kocasinan ve Melikgazi bölgesinde başladığını ve peyderpey bin 600’e yakın iş yerinin ücretsiz olarak dezenfekte edileceğini söyledi. Berber ve kuaförler korona virüs nedeniyle kapalı olduğu süreçte Büyükşehir Belediyesi’nden destek gördüklerini ifade eden Alparslan, “Kapalı olduğumuz dönemde de iaşe yardımında bulundular. Bu destekler için çok teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar mesajla esnafımızı bilgilendirerek tüm iş yerlerinin dezenfektesini yaptıracağız. Pazartesi günü de iş yerlerimizi açacağız” diye konuştu.