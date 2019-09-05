0553 313 94 23

Kayseri’de babasını tedavi ettiren Meksikalı Godino, "Babamın damarlarında artık Türk kanı var"

Nevşehir’in Kapadokya bölgesini ziyaretinde rahatsızlanan Meksika vatandaşı Enrique Gudino Magana’nın oğlu Luis Enrique Godino, "Tedavide babama kan verdiler.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Kayseri’de babasını tedavi ettiren Meksikalı Godino, "Babamın damarlarında artık Türk kanı var"

Nevşehir’in Kapadokya bölgesini ziyaretinde rahatsızlanan Meksika vatandaşı Enrique Gudino Magana’nın oğlu Luis Enrique Godino, "Tedavide babama kan verdiler. Babamın damarlarında artık Türk kanı var" dedi.


Meksika’nın Ankara Konsolosu Eduardo Villa Molina, Kapadokya gezisi sırasında rahatsızlanan ve Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Enrique Gudino Magana’yı ziyaret etti. Magana’nın sağlık durumu hakkında, hastane yetkililerinden bilgi alan Konsolos Eduardo Villa Molina, hastanede incelemeler yaparak, verilen hizmet kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.


Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Meksika vatandaşı Enrique Gudino Magana’nın oğlu Luis Enrique Gudino, "Türkiye’deki hastaneler hakkında bilgi sahibi değildik. Fakat babamın rahatsızlığı nedeniyle gelmiş bulunduğumuz Kayseri Şehir hastanesi teknik donanım olarak mükemmel durumda. Branşında uzman doktor kadrosu ve tecrübeli sağlık personeli ile babamın sağlığına kavuşması için çok büyük özveri göstererek bizlere yardımcı oldular. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki artık bizim ikinci vatanımızdır" dedi.


Gudino, "Babamın sağlığının düzelmesinden sonra döneceğimiz ülkemizde Türkiye ve Kayseri Şehir Hastanesi hakkında olumlu düşüncelerimizi paylaşacağız.Çok şanslıyız ki böyle mükemmel bir hastanede güler yüzlü çalışanlar arasındayız çok kaliteli hizmet alıyoruz. Ayrıca babama tedavide kan verdiler. Babamın damarlarında artık Türk kanı var. Bu durumdan da burada olmaktan da çok mutluyuz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama Programında Referans Merkezi Oldu
    1. Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama..
    2. Erzurum’un Bânisi Kanûnî’yi anlamak..
    3. İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
    4. (Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her..
    5. Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı,..
    6. Yaylalarda dönüş hazırlığı başladı
    7. Döşemealtı’nda okullara tamir, bakım..
    8. Okullar yeni döneme hazırlanıyor
    9. Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir..
    10. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve..
    11. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    13. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    14. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    15. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    16. Çiçek saksılarının dibine buz..
    17. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    18. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    19. (özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan..
    20. Enez Uluslararası Açık Satranç..
    21. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara..
    22. Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor
    23. Evlat nöbeti büyüyor! İsyan eden..
    24. 70’inden sonra evlat katili oldu
    25. Bir aile ölümden döndü
    26. Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam..
    27. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    28. Geleceğin sanatçıları Altındağ’da..
    29. Amca oğlunu öldürüp amcasından..
    30. Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!