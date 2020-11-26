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Aktüel Kayseri'de aranan 17 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
Aktüel

Kayseri'de aranan 17 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Yakalanan hükümlülerden birinin cinayet suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:25:13 -
Kayseri'de aranan 17 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya gözaltı kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği öncülüğünde 31 ekipte yer alan 69 personel, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı kararı bulunan 21 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 22 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari hükümlü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Yakalananlardan arasında, kasten öldürme suçundan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin de yar aldığı öğrenildi.

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