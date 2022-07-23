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Gündem Kayseri'de anlamlı pankart! Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı
Gündem

Kayseri'de anlamlı pankart! Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı

Toplu açılış töreni için Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı Cumhuriyet Meydanı'na '7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta' yazılı dev bir pankart asıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 20:40:00 -
Kayseri'de anlamlı pankart! Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı

Toplu açılış törenleri için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendi. Toplu açılış ve temel atma töreninde sevgi seliyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir pankart dikkatini çekti.

Erdoğan, pankartla ilgili, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar. 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta, demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" dedi.

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