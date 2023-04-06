Kayseri'de ambulans takla attı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans takla attı. Kazada, şoför ve iki sağlık çalışanı yaralandı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans takla attı. Kazada, şoför ve iki sağlık çalışanı yaralandı.
Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tomarza'ya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 2 sağlık çalışanı, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO