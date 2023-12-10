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Yerel Kayseri'de 9'uncu kattan düşen Hayrunnisa, öldü
Yerel

Kayseri'de 9'uncu kattan düşen Hayrunnisa, öldü

Yeniakit Publisher
2023-12-10 03:23:00 -
Kayseri'de 9'uncu kattan düşen Hayrunnisa, öldü

Kayseri'de, 10 katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa G., hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. Hayrunnisa G., 9'uncu kattaki odasındaki pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hayrunnisa G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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