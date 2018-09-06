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Kayseri’de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

4 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:36
Kayseri’de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 HE 703, , 38 BT 168, 38 HG 764 plakalı otomobiller ile 09 U 6557 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı. 112 ekipleri tarafından hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, yol da araç trafiğine açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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