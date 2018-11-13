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Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda; emekli polis memuru, Türksat çalışanı ve astsubayın da aralarında olduğu 1'i tutuklu 4 FETÖ sanığına 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

13 Kasım 2018 Salı 17:04
Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda; tutuklu sanık astsubay Mehmet B. ile tutuksuz sanıklar Türksat A.Ş. Kayseri İl Müdürlüğü çalışanı Serkan O., emekli polis memuru Mustafa B. ve işsiz Muhammet B. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mehmet B.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Mustafa B. ile Muhammet B.'yi ise aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, kapatılan Bank Asya'daki hesabında 13 bin TL olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Serkan O.'yu da 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Tutuksuz yargılanan emekli polis memuru Mustafa B.'nin 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması sonrası duruşmayı takip eden eşi ve kızı, gözyaşı dökerek, siniri krizi geçirdi. Sanığın eşi S.B., "Ne yaptı benim kocam? Adam mı kesti, adam mı öldürdü? Gerçek suçluları bulun" diye bağırarak, karara tepki gösterdi.

Öte yandan aynı mahkemede görülen farklı davada tutuksuz yargılanan polis memuru Osman T. hakkında 'delil yetersizliği'nden beraat kararı verildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:04
  1. Kayseri
  2. FETÖ davası
  3. hapis cezası

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