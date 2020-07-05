Kayseri'de 3 haftalık bebek yatağında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık bebek, yatağında ölü bulundu.

İddiaya göre, eşi şehir dışında çalıştığı için bir süredir Kerimoğlu Mahallesi'ndeki baba evinde yaşayan Ayşe B. (40), 3 haftalık bebeği Melek'in yatakta hareketsiz yattığını söyleyerek babasına haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne Ayşe B'nin, polisteki ilk ifadesinde bebeği boğarak öldürdüğünü söylediği, daha sonra ise bunu inkar ederek çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.