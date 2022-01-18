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Yerel Kayseri'de 20 artçı deprem oldu
Yerel

Kayseri'de 20 artçı deprem oldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 20 artçı sarsıntı daha oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:16:00 -
Kayseri'de 20 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.28'de 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra saat 02.34'de 2,2 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

Bölgede saat 09.29'daki sarsıntının büyüklüğü ise 2,5 olarak ölçüldü. Bu saate kadar bölgede derinliği 6,98'e kadar yaklaşan 20 sarsıntı meydana geldi.

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