  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor
için kalan
Aktüel

Kayseri’de 19 Mayıs coşkusu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı balkonlarda İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:04:30 -
Kayseri’de 19 Mayıs coşkusu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı balkonlarda İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla saat 19.19’da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Kayserililer, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı