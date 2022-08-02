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Yerel Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yerel

Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:45:00 -
Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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