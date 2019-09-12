Kayseri’de 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi Kayseri’de polis ekiplerinin alkol satan kafeler ve büfelere yönelik düzenlediği operasyonda 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekiplerinin alkol satan kafeler ve büfelere yönelik düzenlediği operasyonda 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde alkol satan kafeler ve büfelere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 135 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol ele geçirildi.

Yetkililer, tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadelenin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması için yapılan çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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