Kayseri’de 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi Kayseri’de Kurban Bayramı’nda 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nda 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nda ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine akın eden vatandaşlar, kurbanlarını kesmenin heyecanını yaşadı. Kayseri merkez ve ilçelerde, 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi.

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