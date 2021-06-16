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Ekonomi Kayseri ve Nevşehir’de 18 adet vakıf taşınmazı kiraya verilecek
Ekonomi

Kayseri ve Nevşehir’de 18 adet vakıf taşınmazı kiraya verilecek

Kayseri ve Nevşehir’de bulunan 18 vakıf taşınmazı duyurulan muhammen bedeller üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale usulü ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:31:00 -
Kayseri ve Nevşehir’de 18 adet vakıf taşınmazı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihalede ortaya çıkacak aylık  kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen Yi-TÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecek. İhale açık teklif usulü ile 02.07.2021 Cuma günü saat 10:00 da Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan Kayseri adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinde  yapılacak. (Tel: 0352 222 66 40 Dahili 7305-7308-7309) (Faks : 0 352 2310587 ) - (www.vgm.gov.tr)

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