Kayseri ve Nevşehir’de 18 adet vakıf taşınmazı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen Yi-TÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecek. İhale açık teklif usulü ile 02.07.2021 Cuma günü saat 10:00 da Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan Kayseri adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinde yapılacak. (Tel: 0352 222 66 40 Dahili 7305-7308-7309) (Faks : 0 352 2310587 ) - (www.vgm.gov.tr)

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