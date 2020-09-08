Kayseri Valiliğinden "15 gün evde kal" videosu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları evlerinde kalmaya davet eden "Sadece 15 gün" başlıklı video hazırladı.

Valilik, ülkede son dönemde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle çocukların rol aldığı, okul ve park gibi farklı mekanlarda çekilen görüntülerden kamu spotu hazırladı.

Kovid-19 salgınına dikkati çekerek vatandaşları 15 gün evde kalmaya davet eden 5 çocuk, videoda şu isteklerde bulundu:

"Sadece 15 gün evde kalırsak hep birlikte bunun üstesinen gelebiliriz. Sağlığımız için, geleceğimiz için 15 gün evde kal Kayseri. Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz Kayseri. Sıralarımızı doldurmamız için sadece 15 gün evde kalalım. Lütfen duyarlı olalım Kayseri, birlikte başarabiliriz."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da videoyu, "Lütfen çocuklarımızın bu çağrısına duyarsız kalmayalım." notu ve "Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz Kayseri." etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.