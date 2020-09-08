  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri Valiliğinden "15 gün evde kal" videosu
Aktüel

Kayseri Valiliğinden "15 gün evde kal" videosu

Çocukların oynadığı "Sadece 15 gün" başlıklı kamu spotunda vatandaşların evde kalmaları istendi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:59:01 -
Kayseri Valiliğinden "15 gün evde kal" videosu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları evlerinde kalmaya davet eden "Sadece 15 gün" başlıklı video hazırladı.

Valilik, ülkede son dönemde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle çocukların rol aldığı, okul ve park gibi farklı mekanlarda çekilen görüntülerden kamu spotu hazırladı.

Kovid-19 salgınına dikkati çekerek vatandaşları 15 gün evde kalmaya davet eden 5 çocuk, videoda şu isteklerde bulundu:

"Sadece 15 gün evde kalırsak hep birlikte bunun üstesinen gelebiliriz. Sağlığımız için, geleceğimiz için 15 gün evde kal Kayseri. Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz Kayseri. Sıralarımızı doldurmamız için sadece 15 gün evde kalalım. Lütfen duyarlı olalım Kayseri, birlikte başarabiliriz."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da videoyu, "Lütfen çocuklarımızın bu çağrısına duyarsız kalmayalım." notu ve "Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz Kayseri." etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile y..
Övelim derken İP'liğini pazara çıkardılar! Akşener çöpçatan tiyatrosunda başrol oynadı
Gündem

Övelim derken İP'liğini pazara çıkardılar! Akşener çöpçatan tiyatrosunda başrol oynadı

Bir süredir partisinin gençlik kolları tarafından “İşte özlenen Cumhurbaşkanı profili” etiketiyle sosyal medyada PR çalışması yapılan İYİ Pa..
Altın ve dolar yatırımcıları bu haftaya dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarı
Ekonomi

Altın ve dolar yatırımcıları bu haftaya dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarı

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı